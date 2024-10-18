Пензячке вернули похищенные мошенниками деньги

18.10.2024 | 11:33

20-летней жительнице Ульяновска, которая отдала свою банковскую карту в аренду неизвестным, пришлось выплатить крупную сумму пензенской пенсионерке.

В мае 2023 года 75-летней женщине по сотовому позвонили незнакомцы, представились сотрудниками правоохранительных органов и уведомили о необходимости спасать сбережения путем перевода их на «безопасные счета».

Пензячка поверила и отправила по указанным реквизитам 180 000 рублей.

Позже, поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия установили владелицу банковского счета: ею оказалась 20-летняя жительница Ульяновска.

«В защиту интересов пенсионерки прокурор Железнодорожного района г. Пензы обратился в один из районных судов г. Ульяновска с иском о взыскании с владелицы банковской карты неосновательного обогащения - перечисленных потерпевшей денежных средств и процентов за пользование ими», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил требования. Жительница Ульяновска выплатила пензячке 201 000 рублей.