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Криминал

В Кузнецком районе нашли угонщика по отпечаткам пальцев

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78-летний житель Кузнецка обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Сотрудники уголовного розыска обнаружили машину брошенной в селе Поселки.

Полицейские сняли отпечатки пальцев и отправили на дактилоскопическую экспертизу.

Специалисты экспертно-криминалистического центра провели их идентификационное исследование с имеющейся базой данных и установили наследившего угонщика.

Им оказался 24-летний мужчина, ранее судимый за такое же преступление. Он признался, что в состоянии алкогольного опьянения увидел «шестерку» и решил покататься.

«Молодой человек подошел к машине и, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, сел в салон, запустил двигатель и уехал», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь любителю проехаться на чужом транспортном средстве грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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