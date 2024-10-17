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Криминал

34-летний пензенец получил удар ножом от 50-летней сожительницы

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В Пензе бригада скорой помощи госпитализировала 34-летнего жителя улицы Богданова с резаной раной головы. Медики сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции выяснили, что ранение мужчине нанесла 50-летняя сожительница. Она рассказала, что они живут вместе уже долгое время. Ее гражданский муж злоупотреблял спиртным и не раз лечился от алкогольной зависимости.

Вечером, когда женщина стояла на кухне, он стал провоцировать ее на конфликт, обвиняя, что она живет за его счет, а затем схватил за волосы.

Испугавшись, что он начнет ее бить, она ударила его ножом в левый висок, а затем вызвала скорую помощь.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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