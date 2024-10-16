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Криминал

Пензячка стала жертвой мошенницы при покупке лекарств

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В Пензе 42-летняя местная жительница пострадала от действий мошенницы, представившейся продавцом медпрепаратов.

Пензячка стала жертвой мошенницы при покупке лекарств

Обманутая горожанка обратилась в полицию и рассказала, что получила в мессенджере предложение купить нужные ей лекарства со скидкой. Договорившись о цене, пензячка перевела более 40 000 рублей на указанный счет.

Однако после оплаты с доставкой препаратов якобы возникли проблемы, а затем продавец перестала выходить на связь.

Полицейские установили подозреваемую - 42-летнюю жительницу Саратова. Она призналась, что ее покойный супруг занимался поставками лекарств и после его смерти она решила воспользоваться списком клиентов, чтобы обманным путем заработать деньги.

Пензячка стала жертвой мошенницы при покупке лекарств

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь по расследованию преступлений СО УМВД по г. Пензе Дарья Кочергина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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