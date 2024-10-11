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Криминал

В Бековском районе неуправляемый КамАЗ разрушил КПП с охранником

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В Бековском районе сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил увечья на рабочем месте.

По данным следствия, утром 20 сентября к сельскохозяйственной организации подъехал КамАЗ. Водитель-экспедитор вышел из кабины, не заглушив двигатель. Большегруз без шофера тронулся с места, начал движение и въехал в здание контрольно-пропускного пункта.

Строение разрушилось, а 63-летний охранник, находившийся в помещении, получил серьезные травмы. Они были расценены как тяжкий вред здоровью.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая, по данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства ЧП.

«В том числе устанавливаются допущенные нарушения требований охраны труда, повлекшие травмирование работника», - добавила она.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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