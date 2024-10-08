Пенсионер пожалел незнакомца у храма и стал жертвой преступления

08.10.2024 | 11:24

67-летний житель Пензы пожалел незнакомца и оказался жертвой мошенника. На пенсионера оформили кредит в 180 000 рублей.

Возле храма в Терновке к пожилому пензенцу подошел мужчина и завел с ним разговор. Незнакомец посетовал, что из-за жизненных обстоятельств не может оформить в банке зарплатную карту и сейчас без денег.

Пенсионер пожалел его, согласился сделать карту на свое имя и передал ее новому знакомому. Тот воспользовался добротой пензенца, зашел в мобильное приложение банка и оформил на него кредит.

«Через несколько дней пожилой горожанин понял, что его обманули, и написал заявление в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские начали розыск и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Пензенского района.

Мужчина во всем признался и рассказал, что о такой схеме мошенничества узнал в интернете. Он возместил пенсионеру причиненный ущерб.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - добавили в УМВД.