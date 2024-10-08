Сетевое издание|18+|Вторник|8 окт 2024|11:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пенсионер пожалел незнакомца у храма и стал жертвой преступления

Печать
Telegram

67-летний житель Пензы пожалел незнакомца и оказался жертвой мошенника. На пенсионера оформили кредит в 180 000 рублей.

Возле храма в Терновке к пожилому пензенцу подошел мужчина и завел с ним разговор. Незнакомец посетовал, что из-за жизненных обстоятельств не может оформить в банке зарплатную карту и сейчас без денег.

Пенсионер пожалел его, согласился сделать карту на свое имя и передал ее новому знакомому. Тот воспользовался добротой пензенца, зашел в мобильное приложение банка и оформил на него кредит.

«Через несколько дней пожилой горожанин понял, что его обманули, и написал заявление в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пенсионер пожалел незнакомца у храма и стал жертвой преступления

Полицейские начали розыск и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Пензенского района.

Мужчина во всем признался и рассказал, что о такой схеме мошенничества узнал в интернете. Он возместил пенсионеру причиненный ущерб.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - добавили в УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео УМВД РФ по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте