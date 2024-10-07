В Малосердобинском районе женщину наказали с помощью отвертки

07.10.2024 | 12:08

В Малосердобинском районе 40-летняя женщина оказалась в больнице после того, как вмешалась в отношения подруги. Она получила от нее удары отверткой в грудь и ножом в живот.

Это случилось вечером 18 сентября. В полицию поступило сообщение от дежурного врача Сердобской центральной больницы, куда доставили раненую. Выяснилось, что на нее напала 23-летняя местная жительница.

Девушку нашли. Она признала вину, раскаялась и рассказала, как все было.

Со слов подозреваемой, в тот вечер она выслушала по телефону оскорбления от заявительницы, которые касались ее отношений, и на своей машине отправилась разбираться с ней. Обидчица в это время дома выпивала с приятельницей.

Приехав, девушка попросила женщину оставить их с сожителем в покое, и в ходе ссоры ударила ее несколько раз руками и ногой.

Затем гостья направилась к машине, а потерпевшая пошла за ней и продолжила оскорблять. Тогда сельчанка достала из автомобиля отвертку и ударила преследовательницу в грудь, а потом схватила нож и ранила ее в живот.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщила начальник СО межрайонного ОМВД России «Колышлейский» Татьяна Ступина.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.