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Криминал

У пензенского автовокзала ограбили женщину

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55-летнего жителя Пензы подозревают в грабеже. Преступление было совершено в районе автовокзала.

Вечером в конце августа мужчина приблизился к 52-летней пензячке, вытащил из ее сумки телефон и кошелек, а затем скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого в совершении преступления. В результате злоумышленник был задержан сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что украденный телефон продал незнакомцу за 2 000 рублей там же, у автовокзала.

Пензенца отпустили, выдав обязательство о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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