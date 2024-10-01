Сетевое издание|18+|Вторник|1 окт 2024|10:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец попытался подкупить сотрудника ФСБ в Саратове

Печать
Telegram

25-летнего жителя Пензы осудили в Саратове за попытку дать взятку должностному лицу. Молодому мужчине назначили штраф.

В момент совершения преступления пензенец жил в Саратове. 10 июля 2024 года он в машине, припаркованной у магазина на улице Чернышевского, отдал сотруднику УФСБ России по Саратовской области 485 000 рублей.

Эта сумма - часть взятки в 500 000 рублей. Деньги были вознаграждением за то, чтобы родственника пензенца не привлекали к уголовной ответственности и закрыли дело.

Гость Саратова не знал, что сотрудник УФСБ действует в рамках оперативного мероприятия. После дачи взятки пензенца задержали.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей, зачтя содержание под стражей, снизив наказание до 2,2 млн рублей. Также суд конфисковал 485 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Саратовской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте