Пензенец попытался подкупить сотрудника ФСБ в Саратове

01.10.2024 | 09:42

25-летнего жителя Пензы осудили в Саратове за попытку дать взятку должностному лицу. Молодому мужчине назначили штраф.

В момент совершения преступления пензенец жил в Саратове. 10 июля 2024 года он в машине, припаркованной у магазина на улице Чернышевского, отдал сотруднику УФСБ России по Саратовской области 485 000 рублей.

Эта сумма - часть взятки в 500 000 рублей. Деньги были вознаграждением за то, чтобы родственника пензенца не привлекали к уголовной ответственности и закрыли дело.

Гость Саратова не знал, что сотрудник УФСБ действует в рамках оперативного мероприятия. После дачи взятки пензенца задержали.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей, зачтя содержание под стражей, снизив наказание до 2,2 млн рублей. Также суд конфисковал 485 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Саратовской области.