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Криминал

Никольчанин получил условный срок за заражение женщины ВИЧ

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Житель Никольска заразил женщину ВИЧ-инфекцией и получил условный срок. Он не предохранялся и молчал о том, что болен.

Мужчина состоял на учете как инфицированный с 2003 года, знал и о том, как передается заболевание, и об уголовной ответственности за заражение других людей.

Несмотря на это, горожанин нарушил все правила безопасности. Он умышленно скрыл наличие инфекции от женщины, с которой регулярно вступал в половую связь, не предохраняясь. В результате партнерша тоже заразилась и была поставлена на диспансерный учет.

На никольчанина завели уголовное дело. Он признал вину.

Суд учел личность мужчины, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и вынес приговор.

«Назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года», - рассказали в Никольском районном суде.

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