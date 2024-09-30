Молодая кузнечанка не успела найти закладку с амфетамином

30.09.2024 | 11:14

20-летнюю жительницу Кузнецка осудили за покушение на приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Утром 10 апреля девушка заказала для себя в интернете амфетамин на сумму более 10 000 рублей. Оплатив товар, в тот же день она получила от продавца данные о местонахождении свертка. Закладка была на участке вблизи села Пионер.

Когда покупательница пыталась отыскать сверток, горожанку задержали полицейские.

«В ее телефоне обнаружены координаты закладки с амфетамином, по которым она была изъята. Масса психотропного вещества составила не менее 4,62 г», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд назначил кузнечанке наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Уголовное дело в отношении продавца выделено в отдельное производство.