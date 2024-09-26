Коммерческий подкуп: пензенца оштрафовали за помощь москвичам

26.09.2024 | 13:01

В Пензе бывшего работника ведущего дорожно-строительного предприятия области осудили по делу о коммерческом подкупе.

48-летний мужчина был начальником отдела материально-технического снабжения в организации, занимавшейся строительством дорог по госконтракту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Зимой 2023 года пензенец создал для московской фирмы преимущества при заключении двух договоров на поставки полиэтиленовых труб, сварочного оборудования и фасонных изделий. За содействие он попросил 1 000 000 рублей, рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

Когда контракты были исполнены, горожанин стал требовать свои деньги. Однако представитель столичной организации начал сотрудничать с полицией. 20 февраля 2024 года житель Пензы получил обещанную сумму и тут же стал фигурантом уголовного дела.

«Подсудимый вину признал. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей в доход государства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Деньги, которые были переданы мужчине в качестве коммерческого подкупа, возвращены московской фирме.