Сетевое издание|18+|Вторник|24 сен 2024|10:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Чемодановке дерзкая кража из магазина попала на видео

Печать
Telegram

В Чемодановке 26-летний парень обокрал магазин и угнал мотоцикл, чтобы заработать денег, а в итоге стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит большой срок.

В полицию обратилась местная предпринимательница и рассказала, что кто-то, разбив окно, залез в ее торговую точку и вытащил из кассы 40 000 рублей.

Сотрудники выехали на место и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах они заметили молодого человека с фонариком на голове, забирающего добычу.

В Чемодановке дерзкая кража из магазина попала на видео

Личность подозреваемого установили - им оказался молодой местный житель. Его нашли и доставили в отдел.

«Он признал вину, но не смог пояснить причину совершения содеянного», - рассказал старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Руслан Гафаров.

В Чемодановке дерзкая кража из магазина попала на видео

Также установлено, что парень угнал мотоцикл стоимостью 100 000 рублей. Он приметил транспорт, когда шел по улице, и решил его продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте