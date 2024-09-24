В Чемодановке дерзкая кража из магазина попала на видео

24.09.2024 | 09:47

В Чемодановке 26-летний парень обокрал магазин и угнал мотоцикл, чтобы заработать денег, а в итоге стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит большой срок.

В полицию обратилась местная предпринимательница и рассказала, что кто-то, разбив окно, залез в ее торговую точку и вытащил из кассы 40 000 рублей.

Сотрудники выехали на место и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах они заметили молодого человека с фонариком на голове, забирающего добычу.

Личность подозреваемого установили - им оказался молодой местный житель. Его нашли и доставили в отдел.

«Он признал вину, но не смог пояснить причину совершения содеянного», - рассказал старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Руслан Гафаров.

Также установлено, что парень угнал мотоцикл стоимостью 100 000 рублей. Он приметил транспорт, когда шел по улице, и решил его продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.