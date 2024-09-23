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Криминал

Пенсионерке из Шемышейки вернут перечисленные мошенникам деньги

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Жительница Орловской области, которая отдала свою банковскую карту в пользование, должна будет возместить ущерб пенсионерке из Шемышейки, обманутой мошенниками.

Преступление было совершено 27 сентября прошлого года. Жительнице Шемышейки в мессенджере пришло сообщение с аккаунта подруги с просьбой помочь - перевести 30 000 рублей по указанным реквизитам. Пожилая женщина откликнулась и отправила деньги. Впоследствии выяснилось, что ей писала не подруга, а мошенники.

Уголовное дело расследуется. В процессе выяснилось, что деньги были перечислены на карту орловчанки, передавшей ее посторонним лицам.

«Поскольку у владелицы карты отсутствовали законные основания для получения денежных средств от потерпевшей, прокуратура Шемышейского района обратилась в суд в защиту прав пенсионерки с исковым заявлением о взыскании с орловчанки суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с владелицы карты в пользу пенсионерки более 32,5 тыс. рублей.

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