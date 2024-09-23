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Криминал

На окраине Сердобска неизвестный напал на пожилую женщину

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Сердобчане сообщают о нападении на пожилую местную жительницу в районе Майского родника.

«Мужчина попытался напасть на женщину и изнасиловать, она отбилась, но он нанес серьезные телесные повреждения, выбил зуб. Ему удалось скрыться», - делятся люди информацией.

Редакция PenzaInform.ru запросила комментарий в пресс-службе областного УМВД России. Там сообщили, что в субботу, 21 сентября, в полицию обратилась гражданка 1962 года рождения.

«Она заявила, что в этот день с 16 до 17 часов неизвестный мужчина причинил ей телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого», - пояснили в полиции.

По данным PenzaInform.ru, пострадавшую били по лицу с такой силой, что у нее откололся кусок зуба.

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