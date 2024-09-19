В Пензе молодые иностранки обокрали магазин ради сувениров

19.09.2024 | 10:07

В Пензе две иностранки 19 и 20 лет нарушили закон, чтобы увезти с собой воспоминания о России. Они обокрали магазин, совсем не подумав о существовании в нем камер.

В полицию о преступлении сообщил директор одного из супермаркетов. С полок торговой точки пропала косметика на сумму более 11 000 рублей.

Полицейские выехали на место, изучили записи с камер и увидели девушек, кладущих тюбики с кремами и прочее в свою сумку. Не оплатив товар, они покинули магазин.

Воровок нашли. Обе признали вину и раскаялись, пояснив, что приехали в Пензу получать образование. Когда срок обучения подошел к концу, решились на кражу, чтобы забрать косметику в качестве сувениров, отметил следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Турапин.

Возбуждено уголовное дело. Девушкам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.