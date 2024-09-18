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Криминал

Пензенец помог обмануть двух престарелых женщин

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В Пензе задержали дроп-курьера, который помог мошенникам обмануть двух престарелых женщин - 77-летнюю и 88-летнюю.

Горожанки обратились в полицию в один день с похожими заявлениями. Обеим позвонил незнакомец, представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что их дочери стали виновницами ДТП, в котором пострадала женщина. Он предложил пенсионеркам откупить родственниц от уголовной ответственности, передав деньги курьеру.

77-летняя женщина таким образом лишилась 150 000 рублей, 88-летняя - 100 000.

Пензенец помог обмануть двух престарелых женщин

Потерпевшие запомнили приметы курьера и описали его. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 26-летний пензенец.

Молодой человек признал вину. Он рассказал, что нашел «работу» в интернете. Ему нужно было забирать деньги с указанных адресов и переводить их на определенные счета, оставляя себе небольшую часть в качестве оплаты.

С 250 000 рублей, которые пензенцу отдали потерпевшие, он взял себе и потратил на покупку телефона 20 000.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Полицейские принимают меры по установлению других участников данных преступлений.

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Источник — фото областного УМВД России
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