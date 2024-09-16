Бессоновец вынес технику из открытой кладовки многоквартирного дома

В Бессоновке 39-летний мужчина обворовал соседку и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Он украл дорогой домашний кинотеатр.
В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что из кладовки в подвале многоквартирного дома пропала акустическая система, которую там оставила ее дочь.
Сотрудники установили подозреваемого - соседа сельчанки. Его задержали.
«Он пояснил, что спустился в подвал по своим делам. Однако через незапертую дверь кладовки увидел аудиоколонки, и тогда у него возник умысел совершить кражу», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Руслан Гафаров.
Мужчина забрал технику и продал незнакомцу в Пензе.
Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.
«Я хочу поблагодарить нашу бессоновскую полицию за то, что быстро отреагировали на мое заявление и нашли, кто украл имущество, оно было мне дорогим, которое дала дочь на хранение», - отметила потерпевшая.
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