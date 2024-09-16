Бессоновец вынес технику из открытой кладовки многоквартирного дома

16.09.2024 | 12:48

В Бессоновке 39-летний мужчина обворовал соседку и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Он украл дорогой домашний кинотеатр.

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что из кладовки в подвале многоквартирного дома пропала акустическая система, которую там оставила ее дочь.

Сотрудники установили подозреваемого - соседа сельчанки. Его задержали.

«Он пояснил, что спустился в подвал по своим делам. Однако через незапертую дверь кладовки увидел аудиоколонки, и тогда у него возник умысел совершить кражу», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Руслан Гафаров.

Мужчина забрал технику и продал незнакомцу в Пензе.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

«Я хочу поблагодарить нашу бессоновскую полицию за то, что быстро отреагировали на мое заявление и нашли, кто украл имущество, оно было мне дорогим, которое дала дочь на хранение», - отметила потерпевшая.