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Криминал

Бессоновец вынес технику из открытой кладовки многоквартирного дома

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В Бессоновке 39-летний мужчина обворовал соседку и теперь может лишиться свободы на 5 лет. Он украл дорогой домашний кинотеатр.

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что из кладовки в подвале многоквартирного дома пропала акустическая система, которую там оставила ее дочь.

Сотрудники установили подозреваемого - соседа сельчанки. Его задержали.

Бессоновец вынес технику из открытой кладовки многоквартирного дома

«Он пояснил, что спустился в подвал по своим делам. Однако через незапертую дверь кладовки увидел аудиоколонки, и тогда у него возник умысел совершить кражу», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Руслан Гафаров.

Мужчина забрал технику и продал незнакомцу в Пензе.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Бессоновец вынес технику из открытой кладовки многоквартирного дома

«Я хочу поблагодарить нашу бессоновскую полицию за то, что быстро отреагировали на мое заявление и нашли, кто украл имущество, оно было мне дорогим, которое дала дочь на хранение», - отметила потерпевшая.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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