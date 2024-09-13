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Криминал

Пензенец пошел на преступление, увидев открытый гараж

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33-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела после того, как увидел чужой открытый гараж. Он зашел внутрь и унес все, что понравилось.

В полицию обратился 40-летний местный житель и рассказал, что из его гаражного бокса в Железнодорожном районе пропали надувная лодка, мотор для нее и бензогенератор.

Сотрудники нашли вора.

Пензенец пошел на преступление, увидев открытый гараж

«Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что в вечернее время по пути домой он проходил мимо гаража и заметил, что дверь его была не заперта. В этот момент у него возник умысел совершить кражу», - рассказал замначальника уголовного розыска УМВД России по г. Пензе Андрей Дудоров.

Пензенец пошел на преступление, увидев открытый гараж

Доставить вещи до дома мужчине помог ничего не подозревавший прохожий, которому горожанин пообещал 500 рублей.

Пензенец пошел на преступление, увидев открытый гараж

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Лодку, мотор и генератор вернут владельцу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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