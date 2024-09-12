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Криминал

Жительница Пачелмского района ответила за ложь о своей матери

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В Пачелмском районе перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в ложном доносе на собственную мать и причинении легкого вреда ее здоровью.

Это случилось в начале мая 2024 года. Сельчанка, будучи нетрезвой, поссорилась с матерью и ударила ее ножом в левую ногу.

Позже, уже находясь в отделении полиции, женщина рассказала, что родительница якобы украла у нее 7 000 рублей, и написала соответствующее заявление.

Свою вину сельчанка признала и раскаялась в содеянном. При вынесении решения суд учел это, а также влияние наказания на злоумышленницу.

Ей назначили 9 месяцев ограничения свободы. Теперь женщине нельзя покидать населенный пункт, где она живет, также ей требуется регулярно отмечаться в специализированном органе.

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