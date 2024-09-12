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Криминал

Поножовщина на Севере: пензенца обвиняют в покушении на убийство

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39-летнему жителю Пензы предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина ударил ножом в грудь 37-летнего собутыльника, с которым поругался.

ЧП случилось 24 августа в 3-м проезде Можайского (Север). Конфликт между мужчинами произошел после совместного распития алкоголя - из-за сожительницы обвиняемого.

От слов приятели перешли к драке, и старший ударил младшего ножом, причинив его здоровью тяжкий вред.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен фигурантом уголовного дела до конца, поскольку потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

39-летний пензенец признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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