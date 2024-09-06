Жителю Колышлейского района грозит 7 лет за рубку дубов

06.09.2024 | 20:28

57-летний житель Колышлейского района спилил дубы и клен в Ахунско-Ленинском лесничестве и стал фигурантом уголовного дела.

Под бензопилу мужчины попали 1 сырорастущий и 6 сухостойных дубов, а также 1 клен, который мешал ему проехать вглубь леса. Деревья потребовались на заготовку дров для бани.

Стволы сельчанин положил в прицеп своей машины и отвез на свой участок. Там их позже и обнаружили полицейские.

«Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 195 000 рублей», - рассказала следователь СО МО ОМВД России «Колышлейский» Анастасия Бабурина.

Возбуждено уголовное дело. Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы. С него взято обязательство о явке.