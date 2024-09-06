Сетевое издание|18+|Пятница|6 сен 2024|23:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Жителю Колышлейского района грозит 7 лет за рубку дубов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


57-летний житель Колышлейского района спилил дубы и клен в Ахунско-Ленинском лесничестве и стал фигурантом уголовного дела.

Под бензопилу мужчины попали 1 сырорастущий и 6 сухостойных дубов, а также 1 клен, который мешал ему проехать вглубь леса. Деревья потребовались на заготовку дров для бани.

Стволы сельчанин положил в прицеп своей машины и отвез на свой участок. Там их позже и обнаружили полицейские.

Жителю Колышлейского района грозит 7 лет за рубку дубов

«Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 195 000 рублей», - рассказала следователь СО МО ОМВД России «Колышлейский» Анастасия Бабурина.

Жителю Колышлейского района грозит 7 лет за рубку дубов

Возбуждено уголовное дело. Лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы. С него взято обязательство о явке.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте