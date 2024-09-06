Слежка зареченца за женой привлекла внимание спецслужб

06.09.2024 | 09:19

40-летнего зареченца подозревают в незаконной слежке за женой.

По данным следствия, мужчина купил в интернете программу-шпион, позволяющую контролировать телефонные разговоры, СМС и переписку в мессенджерах.

В июле он установил приложение на сотовый телефон супруги и начал следить за ней.

Когда шпионаж раскрылся, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ РФ в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ему вменяют статью 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.