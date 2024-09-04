В Пачелмском районе осудили мужчину, бросившего коллегу на пол

04.09.2024 | 17:56

В Пачелмском районе осудили 57-летнего мужчину, травмировавшего 63-летнего сотрудника предприятия.

Мужчина испытывал неприязнь к старшему коллеге, работавшему в административном корпусе предприятия. В начале ноября 2023 года он подошел к жертве сзади, обхватил руками, приподнял над полом и, придав ускорение, с силой бросил на пол.

Пострадавший получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

В содеянном агрессор сознался, покаялся, добровольно возместил коллеге материальный ущерб, выплатил компенсацию морального вреда.

При вынесении решения суд учел, что мужчина совершил преступление впервые. Кроме того, пострадавший никаких претензий к коллеге не имел и попросил не лишать того свободы.

Подсудимого приговорили к 2 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.