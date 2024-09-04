Пензенцу дали срок из-за взятки полицейскому

04.09.2024 | 11:30

46-летний пензенец попытался дать взятку полицейскому и получил срок. Он хотел сохранить права после пьяной поездки.

28 января мужчина, закончив работать, выпил, а затем сел за руль и отправился домой. По пути он притормозил у ларька на улице Герцена, чтобы купить сигарет, а когда начал отъезжать, его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но пензенец захотел решить проблему деньгами.

«Несмотря на предупреждение о том, что дача взятки влечет уголовную ответственность, он положил в бардачок патрульного автомобиля 20 000 рублей», - рассказали в Пензенском областном суде.

На горожанина завели уголовное дело. Мужчина признал вину и раскаялся. Железнодорожный районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, а Пензенский областной посчитал наказание обоснованным.

Деньги, которые житель Пензы положил в бардачок, конфискованы в доход государства.