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Криминал

Каменский столяр обманул государство на 350 000 рублей

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В Каменском районе на скамье подсудимых оказался 48-летний местный житель. Мужчину обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Согласно материалам дела, сельчанин узнал о возможности заключить социальный контракт и получить деньги на развитие своего дела. Он собрал необходимый пакет документов и принес его в управление соцзащиты населения районной администрации.

27 февраля 2023 года мужчина подписал социальный контракт и получил на свой счет 350 000 рублей для предпринимательской деятельности по столярным работам.

Однако полученную социальную помощь сельчанин потратил на совсем другие вещи, условия контракта он не исполнил, подтверждающие расходы документы не предъявил и стал фигурантом уголовного дела.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«Гражданский иск УСЗН Каменского района Пензенской области удовлетворен, с подсудимого взысканы денежные средства в размере 350 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

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