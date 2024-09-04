Бессоновскую пенсионерку обвинили в организации игорного бизнеса

04.09.2024 | 21:30

5 жителей Пензенской области предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр.

По версии следствия, глава преступной группировки – 57-летняя пенсионерка, зарегистрированная в Бессоновском районе. В декабре 2021-го женщина нашла и арендовала помещение на улице Кузнецкой в областном центре.

Там злоумышленница разместила 24 игровых автомата. Также она наняла 3 администраторов. В их обязанности входили прием клиентов, получение от них денег, учет ставок и передача выигрышей.

За порядком в зале следил охранник. Он же по предварительному звонку впускал внутрь игроков.

«Организатор группы осуществляла общее руководство преступной деятельностью, распоряжалась полученными средствами, контролировала оплату арендных и иных платежей, необходимых для работы игрового зала, выплачивала сотрудникам вознаграждение», - рассказали в областной прокуратуре.

В начале 2022-го игровой клуб переехал с Кузнецкой на улицу Ударную и проработал там еще 8 месяцев, до октября, когда в заведение явились сотрудники полиции.

«Незаконные действия преступной группы были пресечены, игровое оборудование изъято правоохранителями», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Октябрьский районный суд Пензы.