В пензенском СИЗО № 1 мужчина разозлился из-за обыска

03.09.2024 | 13:35

Подозреваемому в тайном контакте с иностранным государством грозит наказание за публичное оскорбление представителя власти.

Мужчина содержится в пензенском СИЗО-1. В один из дней к нему пришли для проведения полного личного обыска. Подозреваемый стал нецензурно выражаться в адрес сотрудника УФСИН.

Факт оскорбления зафиксировал портативный видеорегистратор. Кадры с него просмотрело руководство СИЗО.

В действиях мужчины заметили признаки преступления, предусмотренные статьей 319 УК РФ. Фигуранту грозит штраф до 40 тыс. рублей либо 360 часов обязательных работ, либо 1 год исправительных.

«Материалы направлены в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.