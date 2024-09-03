Криминальная пара пензенцев попалась в Саранске с наркотиком

03.09.2024 | 19:35

В минувшие выходные в Саранске сотрудники полиции задержали 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, приехавших из Пензы. Правоохранители располагали информацией, что молодые люди распространяют наркотики. Сведения подтвердились: у обоих нашли по свертку с мефедроном.

Общая масса содержимого пакетов составила 200,47 г.

Пензенцы признались, что 30 августа они приехали в Саранск, чтобы распространить запрещенное вещество. Пара поселилась в съемной квартире и вынула из тайника оптовую партию мефедрона, который предполагалось сбыть. Однако подельников задержали оперативники.

«Стоит отметить, что в апреле фигурант был задержан в Пензе за совершение аналогичного преступления. Во время судебного разбирательства он скрылся от судебных органов и был объявлен в федеральный розыск. В последнее время он обитал в Саратовской области, практически ежедневно меняя арендованное жилье с целью конспирации», - рассказали в МВД России по Республике Мордовия.

С напарницей молодой человек познакомился в больнице, где оба проходили лечение от наркотической зависимости.

Сейчас на парня и девушку возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства. Криминальный дуэт взят под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.