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Криминал

Криминальная пара пензенцев попалась в Саранске с наркотиком

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В минувшие выходные в Саранске сотрудники полиции задержали 19-летнего парня и 18-летнюю девушку, приехавших из Пензы. Правоохранители располагали информацией, что молодые люди распространяют наркотики. Сведения подтвердились: у обоих нашли по свертку с мефедроном.

Общая масса содержимого пакетов составила 200,47 г.

Пензенцы признались, что 30 августа они приехали в Саранск, чтобы распространить запрещенное вещество. Пара поселилась в съемной квартире и вынула из тайника оптовую партию мефедрона, который предполагалось сбыть. Однако подельников задержали оперативники.

«Стоит отметить, что в апреле фигурант был задержан в Пензе за совершение аналогичного преступления. Во время судебного разбирательства он скрылся от судебных органов и был объявлен в федеральный розыск. В последнее время он обитал в Саратовской области, практически ежедневно меняя арендованное жилье с целью конспирации», - рассказали в МВД России по Республике Мордовия.

С напарницей молодой человек познакомился в больнице, где оба проходили лечение от наркотической зависимости.

Сейчас на парня и девушку возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства. Криминальный дуэт взят под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео МВД России по РМ
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