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Криминал

Пензенец дважды обокрал магазин в Засечном

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30-летний пензенец дважды обокрал один и тот же магазин в Засечном. Он вынес из торговой точки полные корзины ворованных продуктов, но попал на записи камер видеонаблюдения.

Пензенец дважды обокрал магазин в Засечном

В первый раз мужчина приехал в село, чтобы погулять, а зайдя в магазин за водой, решился на преступление: набрал продуктов и вышел на улицу, не заплатив. Сумма ущерба составила 5 600 рублей.

На следующий день горожанин вернулся и украл еще товара более чем на 7 000 рублей.

Пензенец дважды обокрал магазин в Засечном

«Впоследствии подозреваемый часть похищенного продал неизвестным людям на улице, а часть употребил сам», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Александра Князева.

Пензенец дважды обокрал магазин в Засечном

На пензенца завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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