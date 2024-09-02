Пензенец дважды обокрал магазин в Засечном

02.09.2024 | 10:56

30-летний пензенец дважды обокрал один и тот же магазин в Засечном. Он вынес из торговой точки полные корзины ворованных продуктов, но попал на записи камер видеонаблюдения.

В первый раз мужчина приехал в село, чтобы погулять, а зайдя в магазин за водой, решился на преступление: набрал продуктов и вышел на улицу, не заплатив. Сумма ущерба составила 5 600 рублей.

На следующий день горожанин вернулся и украл еще товара более чем на 7 000 рублей.

«Впоследствии подозреваемый часть похищенного продал неизвестным людям на улице, а часть употребил сам», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Александра Князева.

На пензенца завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.