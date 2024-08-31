Пензенец устроил резню в салоне машины из-за женщины

31.08.2024 | 14:36

48-летний житель Пензы предстанет перед судом за покушение на убийство. Преступление он совершил 4 января.

В тот вечер нетрезвый горожанин увидел на проспекте Победы припаркованную машину. За рулем сидел водитель, которого он хорошо знал, притом не питая дружеских чувств. Именно к этому человеку он ревновал свою бывшую сожительницу.

Увидев соперника, пензенец решил немедленно расправиться с ним. Подойдя к водителю, пристегнутому ремнем безопасности, агрессор достал нож и несколько раз вонзил в мужчину.

Тот остался жив благодаря тому, что отчаянно сопротивлялся. К тому же на помощь пришла та самая женщина, из-за которой возник конфликт. К раненому вовремя вызвали бригаду медиков.

«Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.