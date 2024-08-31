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Криминал

Пензенец устроил резню в салоне машины из-за женщины

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48-летний житель Пензы предстанет перед судом за покушение на убийство. Преступление он совершил 4 января.

В тот вечер нетрезвый горожанин увидел на проспекте Победы припаркованную машину. За рулем сидел водитель, которого он хорошо знал, притом не питая дружеских чувств. Именно к этому человеку он ревновал свою бывшую сожительницу.

Увидев соперника, пензенец решил немедленно расправиться с ним. Подойдя к водителю, пристегнутому ремнем безопасности, агрессор достал нож и несколько раз вонзил в мужчину.

Тот остался жив благодаря тому, что отчаянно сопротивлялся. К тому же на помощь пришла та самая женщина, из-за которой возник конфликт. К раненому вовремя вызвали бригаду медиков.

«Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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