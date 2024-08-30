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Криминал

Должница по кредитам пошла на криминал, чтобы обмануть бабушку

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22-летняя жительница Нижнеломовского района обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Она сообщила, что неизвестный злоумышленник оформил на ее имя 2 кредита в разных банках и похитил деньги.

Однако все оказалось совсем не так. Полицейские установили, что девушка преследовала 2 цели.

Во-первых, она сама оформила кредиты, но хотела избежать платежей. Во-вторых, ее бабушка получила уведомления о задолженности на имя внучки, и та пыталась обмануть старшую родственницу.

Теперь гражданка стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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