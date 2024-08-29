Входила тихо: в Пензе осудили серийную квартирную воровку

29.08.2024 | 21:23

35-летняя жительница Пензы оказалась на скамье подсудимых за серию квартирных краж. Орудовала воровка в январе и марте 2024 года.

Горожанка проникала в жилье, пользуясь тем, что хозяева не запирали двери, и, осмотревшись, забирала женские сумки. Злоумышленницу интересовали в первую очередь кошельки с деньгами, банковские и скидочные карты, косметика, сотовые телефоны.

Всего она совершила 4 кражи. Общая сумма причиненного ущерба составила 37 657 рублей.

Свою вину горожанка признала. Суд назначил 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Гражданский иск потерпевшей пензячки удовлетворен в полном объеме, взыскано с осужденной в счет возмещения материального ущерба 30 000 рублей», - добавили в пресс-службе Первомайского районного суда.