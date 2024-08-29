Сельчанку наказали за подзатыльник представителю органов власти

29.08.2024 | 11:13

Жительницу Лунинского района приговорили к условному сроку за подзатыльник представителю органов власти.

Согласно материалам дела, в момент совершения преступления гражданка была нетрезвой. Она распустила руки потому, что была недовольна приездом сотрудников полиции к своему сожителю.

Стоя рядом с правоохранителем, женщина сказала: «Я удушу тебя на веревке». После этого сельчанка ударила мужчину по шее сзади, причинив боль.

Свою вину женщина признала и извинилась перед полицейским.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с испытательным сроком на 1 год», - рассказали в пресс-службе Лунинского районного суда.