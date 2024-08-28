В Пензе серийного зиц-председателя приговорили к общественным работам

28.08.2024 | 19:40

В Пензе перед судом предстал 48-летний местный житель. Мужчину обвинили в неправомерном обороте средств платежей.

Согласно материалам дела, летом 2022 года к пензенцу обратился мужчина с просьбой за деньги стать подставным руководителем фирмы. Мужчина согласился, предоставил данные своего паспорта, а после внесения в реестр юридических лиц открыл в банке расчетный счет.

Все реквизиты, полученную банковскую карту, пин-код к ней и одноразовые пароли для доступа к дистанционному обслуживанию горожанин передал своему «нанимателю». Впоследствии этот счет использовался в незаконных целях.

Личность зиц-председателя установили. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Мужчину приговорили к 460 часам обязательных работ. Пока приговор не вступил в законную силу.

«Личность мужчины, предложившего осужденному поучаствовать в преступной схеме, устанавливается правоохранителями», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.