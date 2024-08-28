Мокшанец устроил резню на кондитерской фабрике

28.08.2024 | 14:20

Житель Мокшана напал на знакомого с холодным оружием. Преступление было совершено в начале июня.

53-летний работник ООО «Невский кондитер Мокшан», будучи нетрезвым, поссорился с трудившимся на том же предприятии 25-летним молодым человеком. Когда тот неосмотрительно отвернулся, он схватил нож, лежавший на кухонном столе, и ударил противника в спину.

Судебно-медицинская экспертиза оценила ранение как тяжкий вред здоровью.

Мокшанец полностью признал вину. Суд учел удовлетворительную характеристику по месту жительства и положительную - с работы, а также раскаяние и активное сотрудничество со следствием.

В итоге агрессивного работника кондитерской фабрики приговорили к 2 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.