Кузнечанка потеряла 200 000 рублей, продавая козу

28.08.2024 | 09:12

60-летняя кузнечанка захотела продать козу, а в итоге лишилась сотен тысяч рублей. Ее обманули аферисты.

Женщина выложила объявление в интернете и получила звонок от незнакомки. Та рассказала, что хочет приобрести животное, и попросила горожанку отправить ей реквизиты карты для оплаты.

Затем с кузнечанкой связался мужчина и представился братом покупательницы.

«Он сообщил о переплате за оплату рогатого скота из-за собственной невнимательности и убедил заявительницу вернуть его денежные средства, на что она согласилась», - отметили в областном УМВД РФ.

Но, выполнив инструкции афериста, жительница Кузнецка обнаружила, что с ее счета списалось почти 200 000 рублей, а звонивший больше не отвечает на вызовы.

Женщина пошла в полицию.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказали в УМВД.

Сейчас преступников ищут.