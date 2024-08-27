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Криминал

Житель Пензы попался в Самаре на закладке наркотика

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В Самаре вынесен приговор жителю Пензы, попавшемуся правоохранителям при попытке распространить наркотики.

В сентябре 2023 года пензенец в популярном мессенджере договорился с «куратором» о сбыте наркотиков в городе на Волге. Прибыв в Самару, он в условленном месте отыскал пакет с запрещенным средством.

Пензенец расфасовал найденное на мелкие партии и успел разложить четыре свертка в тайники. На пятой закладке мужчину задержали сотрудники полиции.

При обыске в квартире, которую арендовал неудачливый наркосбытчик, было изъято еще 24 свертка с запрещенным веществом.

Суд приговорил пензенца к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнили в прокуратуре Самарской области.

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