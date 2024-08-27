Пензячка едва не стала должницей после взлома на «Госуслугах»

27.08.2024 | 21:29

В Липецке будут судить 25-летнего местного жителя, который взломал аккаунт 34-летней пензячки на «Госуслугах».

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина купил в интернете у неустановленных лиц логин и пароль от чужой учетной записи.

«Действуя из корыстной заинтересованности, злоумышленник направил в различные финансовые организации заявки от имени женщины на получение займов. Однако по техническим причинам оформить договоры и получить денежные средства у него не получилось», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Мужчину вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Вину липчанин признал.

«Прокуратура Первомайского района Пензы утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Советский районный суд г. Липецка», - добавили в надзорном органе.