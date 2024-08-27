Пензенец украл из магазина умную колонку, подняв над головой

27.08.2024 | 10:03

47-летний пензенец осуществил мечту и ненадолго стал владельцем дорогой колонки с голосовым помощником. Он украл ее из магазина, но от ответственности уйти не смог.

Это случилось 22 августа в одном из ТЦ в Первомайском районе. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как горожанин берет с витрины коробку с устройством, а затем покидает магазин, подняв добычу выше антикражных рамок.

Ущерб составил 30 000 рублей. Вора смогли вычислить и задержать в его доме. Он во всем признался. По словам горожанина, вначале он собирался купить шуруповерт, но, когда увидел колонку с голосовым управлением, вспомнил, что всегда такую хотел.

«Похищенная колонка была изъята. Гражданин пояснил, что уже успел ее подключить и начал пользоваться», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Наталья Захарова.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.