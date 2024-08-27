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Криминал

На оптовой базе в Кузнецке продавщица инсценировала нападение

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55-летнюю кузнечанку осудили за ложный донос и инсценировку преступления. Женщина работала продавцом на оптовой базе и опасалась, что во время инвентаризации вскроется недостача товара.

Утром 26 апреля этого года она пришла на склад, рассыпала по полу рис и чипсы, обмотала скотчем свои ноги и руки, заклеила себе рот и стала дожидаться, когда ее кто-нибудь обнаружит, поверив в нападение.

Первой пришла коллега с другого склада. Она ножом разрезала скотч, освободила заложницу и начала расспрашивать.

Та рассказала, что на торговую точку напали люди в масках, они ударили ее в живот, связали и похитили муку, крупы, сахар. То же самое она позднее изложила в заявлении, которое подала в полицию, однако при проверке информация не подтвердилась.

Вскоре женщина призналась, что все придумала. Ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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