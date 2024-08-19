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Криминал

Задержанному на М-5 наркокурьеру грозит пожизненный срок

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30-летний житель Липецкой области рискует потерять свободу до конца своих дней. Его задержали на М-5 с крупной партией мефедрона.

Задержанному на М-5 наркокурьеру грозит пожизненный срок

Полицейские знали, что мужчина повезет наркотики в Самарскую и Пензенскую области, и остановили его на 595-м километре трассы.

В багажнике автомобиля был найден сварочный аппарат, а внутри корпуса - 5 пакетов с мефедроном общей массой около трех килограммов.

Курьер во всем признался. Запрещенные вещества он забрал из тайника в Московской области.

Мефедрон изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Задержанному на М-5 наркокурьеру грозит пожизненный срок

«Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Задержанному на М-5 наркокурьеру грозит пожизненный срок

Сейчас мужчина находится под стражей.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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