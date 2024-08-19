Задержанному на М-5 наркокурьеру грозит пожизненный срок

30-летний житель Липецкой области рискует потерять свободу до конца своих дней. Его задержали на М-5 с крупной партией мефедрона.
Полицейские знали, что мужчина повезет наркотики в Самарскую и Пензенскую области, и остановили его на 595-м километре трассы.
В багажнике автомобиля был найден сварочный аппарат, а внутри корпуса - 5 пакетов с мефедроном общей массой около трех килограммов.
Курьер во всем признался. Запрещенные вещества он забрал из тайника в Московской области.
Мефедрон изъяли. Возбуждено уголовное дело.
«Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.
Сейчас мужчина находится под стражей.