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Криминал

Жителя Чаадаевки осудили за убийство с помощью полотенца

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36-летний житель села Чаадаевка (Городищенский район) осужден за убийство. Мужчина задушил 53-летнего знакомого и попытался скрыть следы случившегося, но ему это не удалось.

Преступление было совершено вечером 13 января. Сельчанин пришел в гости и стал распивать спиртное с хозяином дома, а когда тот попросил его уйти, отказался. Начался конфликт, который закончился смертью владельца жилья: собутыльник задушил его полотенцем.

Сельчанин хотел скрыть следы преступления. Он прибрался на кухне, где шла борьба, выбросил полотенце и телефон убитого.

Труп мужчина вывез в багажнике автомобиля и оставил в овраге у дороги Русский Камешкир - Новое Шаткино, рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Через несколько дней в полицию поступило заявление от родственников пропавшего. В течение суток правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве. Он показал, где оставил тело.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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