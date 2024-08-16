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Криминал

Пензячке дорого обошлась незапертая дверь

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47-летняя жительница Пензы лишилась 5 тысяч рублей и планшета. Деньги и гаджет исчезли из ее комнаты в общежитии.

Пензячка обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что проник в комнату через незапертую дверь. Украденные деньги он потратил, а планшет продал незнакомцу на рынке.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Отомкнутые замки нередко становятся соблазном для нечистых на руку граждан. Так, пензенец лишился телевизора и мобильного телефона, когда ночью вышел с подругой во двор и оставил дверь в квартиру открытой настежь.

Другому жителю областного центра забывчивость обошлась в 15 тысяч рублей, лежавших в кошельке. У третьего исчезла борсетка с 36 тысячами рублей, сотовым телефоном, документами на автомобиль и 2 банковскими картами.

Еще у одной жительницы Пензы из квартиры пропал холодильник с пятью килограммами сливочного масла. А в Заречном домушник проник в жилище, когда глава семьи смотрел телевизор, его супруга хлопотала на кухне, а дети играли на улице. Незваный гость похитил женскую сумку и скрылся в лесу. Из сумочки он забрал 4 тысячи рублей, пропуск в закрытый город, паспорт и ключи.

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