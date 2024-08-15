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Криминал

В Кузнецке педагогический спор едва не закончился убийством

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47-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию после того, как бывший сожитель едва ее не зарезал во дворе собственного дома.

«Участники конфликта разошлись во мнениях по вопросу воспитания их общего ребенка», - уточнили причину ссоры в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Разозленный мужчина схватил кузнечанку за шею, выхватил из кармана нож и направил на нее, грозя убить.

Женщине удалось вырваться из рук агрессора. После этого она пришла за помощью к правоохранителям.

Выяснилось, что 64-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь на него вновь возбуждено дело. За угрозу убийством ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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