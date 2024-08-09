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Криминал

Колышлейскую пенсионерку едва не убили за обидные слова

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Жительница Колышлейского района подверглась серьезному риску из-за своего злословия. 60-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что 42-летний односельчанин пригрозил ей смертью.

Участковый уполномоченный выяснил, как все произошло.

Сельчанин узнал, что пенсионерка за глаза нелестно высказывается в его адрес, и решил разобраться с обидчицей.

«Около дома женщины между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах. Во время ссоры злоумышленник схватил заявительницу за шею и стал душить, угрожая убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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