Колышлейскую пенсионерку едва не убили за обидные слова

09.08.2024 | 09:10

Жительница Колышлейского района подверглась серьезному риску из-за своего злословия. 60-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что 42-летний односельчанин пригрозил ей смертью.

Участковый уполномоченный выяснил, как все произошло.

Сельчанин узнал, что пенсионерка за глаза нелестно высказывается в его адрес, и решил разобраться с обидчицей.

«Около дома женщины между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах. Во время ссоры злоумышленник схватил заявительницу за шею и стал душить, угрожая убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.