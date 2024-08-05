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Криминал

Бессоновец отправится в колонию строгого режима за долг ребенку

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В Бессоновском районе злостного неплательщика алиментов отправили в колонию строгого режима.

Мужчина постоянно игнорировал свою обязанность содержать маленького ребенка. В апреле 2022-го суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

8 июня 2023-го нерадивый отец вышел на волю. Никаких выводов после наказания мужчина для себя не сделал и продолжил игнорировать уплату алиментов. В декабре его заключили под административный арест на 10 суток.

Это тоже не помогло. Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, общая сумма задолженности отца перед ребенком составила 606 713 рублей.

На заседании мужчина свою вину в том, что не платит алименты без уважительных причин, признал. Его приговорили к новому сроку за решеткой: 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Алиментщика взяли под стражу в зале суда.

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