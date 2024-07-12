Житель Пензенского района купил поддельные бланки для аптеки

12.07.2024 | 09:36

37-летнему жителю Пензенского района грозит срок за хранение поддельных рецептурных бланков.

Мужчина купил в Интернете 7 рецептов, которые давали ему право на получение в аптеках лекарств, содержащих психотропное вещество. Заказ доставил курьер.

Полицейские во время проверки изъяли эти бланки и направили на химическое исследование в экспертно-криминалистический центр. Как оказалось, они не соответствовали оригинальным рецептам по способам печати.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник во всем признался. Ранее он уже привлекался к ответственности по УК РФ, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.