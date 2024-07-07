Кузнечанин потерял миллион, поверив незнакомке в интернете

07.07.2024 | 11:44

27-летний кузнечанин лишился крупной суммы денег после разговора с незнакомкой. Она предложила ему заработать на бирже.

Женщина связалась с горожанином в интернете и рассказала, что он может принять участие в биржевых торгах и получить за это вознаграждение. Идея мужчине понравилась, и он согласился.

«Через некоторое время молодому человеку позвонил незнакомец, который представился куратором. Специалист убедил собеседника, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо вложить денежные средства путем их зачисления в личном кабинете приложения», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Кузнечанин сделал несколько переводов, отправив более 1 000 000 рублей на счет кабинета, но обратно их вывести уже не смог. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Преступников ищут.