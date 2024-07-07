Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июл 2024|13:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Кузнечанин потерял миллион, поверив незнакомке в интернете

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


27-летний кузнечанин лишился крупной суммы денег после разговора с незнакомкой. Она предложила ему заработать на бирже.

Женщина связалась с горожанином в интернете и рассказала, что он может принять участие в биржевых торгах и получить за это вознаграждение. Идея мужчине понравилась, и он согласился.

«Через некоторое время молодому человеку позвонил незнакомец, который представился куратором. Специалист убедил собеседника, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо вложить денежные средства путем их зачисления в личном кабинете приложения», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Кузнечанин сделал несколько переводов, отправив более 1 000 000 рублей на счет кабинета, но обратно их вывести уже не смог. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Преступников ищут.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте