Бековчанин забил приятеля бидоном за предательство

28.06.2024 | 18:05

52-летний житель Бековского района отправится в колонию за то, что до смерти забил 51-летнего собутыльника бидоном.

Вечером 2 февраля этого года мужчины выпивали вместе в поселке Советском. Во время общения между ними разгорелась ссора: бековчанин заподозрил приятеля в доносе о незаконно сделанном обрезе, за который в апреле 2023 года получил условный срок и штраф.

Разозлившись, он схватил стоявший на полу металлический бидон и стал бить им по рукам и голове предателя. Когда собутыльник упал, агрессор нанес ему еще 14 ударов бидоном по голове, телу, конечностям, 3 удара - руками в грудь и 1 - ногой в живот.

Когда жертва потеряла сознание, испугавшийся бековчанин попытался привести приятеля в чувство, но не смог и позвонил в полицию, рассказав обо всем, что случилось. Прибывшие на место медики констатировали смерть человека.

Злоумышленник во время следствия признал вину, пояснив, что товарищ опровергал донос и первым несколько раз ударил его, якобы только после этого он взял бидон. Потом мужчина попросил переквалифицировать его действия на превышение пределов необходимой обороны.

Однако суд счел доказанным умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и по совокупности приговоров назначил бековчанину наказание в виде 9 с половиной лет колонии строгого режима и штрафа в размере 80 915 рублей 93 копейки.

«В пользу сестры погибшего суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 590 000 рублей и затраты на погребение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.